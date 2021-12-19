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بعد وصفه رئيس دولة بالقاتل.. ترامب: علاقتي معه كانت رائعة

بعد وصفه رئيس دولة بالقاتل.. ترامب: علاقتي معه كانت رائعة
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تواصل- فريق التحرير

في تصريحات جديدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعرب عن ثقته بضرورة تعويض الصين للعالم عن تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أنه يجب على الصين أن تدفع الثمن وأن تتخذ خطوة ما وتعوّض.. لكنها لا تملك مثل هذه الأموال الطائلة كي تدفع هذه التعويضات.

وأوضح ترامب في مقابلته أن خسائر العالم كله وليس خسائر الولايات المتحدة وحدها تقدر بـ60 تريليون دولار، منوها أن الصين لا تملك 60 تريليون دولار.

وتابع قائلا : “لكن عليهم أن يفعلوا شيئا ما.. فما صنعوه للعام شيء مفزع لا نهاية له”.

وحول علاقاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وصفها بأنها كانت “رائعة” قبل الجائحة.

ونوه في حديثه أنني كنت أعتقد صراحة أنني أعجبه وكان يعجبني.

وعندما تم مقاطعته بأن الرئيس الصيني ” قاتل”،  أجاب ترامب: “نعم هو قاتل، لكن علاقتي معه كانت رائعة”.

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