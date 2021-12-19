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بالفيديو.. أمطار الخير على محافظة حفر الباطن

بالفيديو.. أمطار الخير على محافظة حفر الباطن
بالفيديو.. أمطار الخير على محافظة حفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة حفر الباطن، مساء أمس الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

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