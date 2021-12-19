بعد منحه الجنسية بأمر ملكي.. أغرب ما حدث مع خطاط المصحف أثناء نسخه (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف الشيخ عثمان طه، خطاط المصحف الشريف السوري الذي حصل على الجنسية، اليوم الأحد، بأمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عن أغرب المواقف التي حدثت معه أثناء كتابة المصحف.

وقال الشيخ عثمان في تصريحات تليفزيونية :” أنا يوم أكتب المصاحف أختلي بنفسي لا يكون أحد حولي، يعني أندمج أولا بجمال الخط ومعاني الآيات، بهذه الفترة لو جاء واحد دخل الغرفة وسرق أي حاجة لا أشعر به”.

وأضاف :” بالنسبة للآيات باعتباري أنا دارس ومعي شهادات عالية درست القرآن وآيات القرآن.. بالنسبة لي فهم الآيات كانت ميسرة”.

وتابع الشيخ عثمان :” عندما أكتب آيات النعيم في الجنة أحب أن لا أنتهي منها تطول معي، أما الآيات الآخرى التي فيها العذاب فيها أشكال وألوان من العذاب في جهنم كانت يدي ترتجف وأضبط نفسي عشان الخط لا يختلف وأحيانا أعرق”، مضيفًا :” يعني موضوع أنواع العذاب وجهنم شيء مخيف جدا مع هذا الله سبحانه وتعالى أعطاني الصبر والقوة حتى أكملت القرآن الكريم بجميع أوضاعه”.

وأوضح :” كتبت المصحف على وضوء كامل وكل المصاحف هكذا حتى حصل معي موقف مرة والشيخ علي الحذيفي الله يطول عمره كان على طول معي مكتبه قريب جدا”.

وكشف عن الموقف الغريب قائلَا :” هذه الأيام صباحا جئت عادة وقت وصولي المطبعة أبدأ كتابة صفحة .. عندي قلم خاص فوضعت الصفحة والقلم جاهز عادة لا يكتب.. أخرج القلم وأفكه قطعة قطعة لماذا القلم لا يكتب مهما عملت.. قلت للشيخ علي: شيخي القلم لا يكتب..حتى قال لي أغلق الشبابيك.. أغلقت الشبابيك لا يكتب.. قعدت لم أعمل شيئا.. تذكرت أنه صار معي حدث الوضوء.. ثم توضيت من جديد فعادة لا أبدأ كتابة الصحف إلا على وضوء”.

وأكمل :” تذكرت أني لست على وضوء ففرحت من قلبي.. إن شاء الله سأتوضأ وراح يمشي الشغل.. توضأت وأنا كلي أمل.. أخدت القلم وعملت فيه كتبت الله نور السماوات والأرض بدأت الكتابة مائة بالمائة.. كان هذا أحد الحوادث التي حصلت معي أثناء كتابة القرآن”.