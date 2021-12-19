«المسند» لـ الرعاة في الصحراء وأهل الحلال: اضطرابات جوية.. ضعوا الكرفانات بهذا الاتجاه

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أهاب د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق – غرب تفادياً لانقلابها.
وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن العديد من المناطق ستشهد تقلبات جوية خاصة في مناطق تبوك والحدود الشمالية الجوف .. هذا والله أعلم.
تزامناً مع التوقعات الجوية المضطربة ليوم غد،
أُهيب بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع#الكرفاناتباتجاه شرق-غرب تفادياً لانقلابها، خاصة في مناطق#تبوك#الحدود_الشمالية#الجوف.. هذا والله أعلم.pic.twitter.com/8IO4KIHKFc
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)December 19, 2021