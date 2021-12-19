«المسند» لـ الرعاة في الصحراء وأهل الحلال: اضطرابات جوية.. ضعوا الكرفانات بهذا الاتجاه

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أهاب د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق – غرب تفادياً لانقلابها.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن العديد من المناطق ستشهد تقلبات جوية خاصة في مناطق تبوك والحدود الشمالية الجوف .. هذا والله أعلم.