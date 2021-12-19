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«المسند» لـ الرعاة في الصحراء وأهل الحلال: اضطرابات جوية.. ضعوا الكرفانات بهذا الاتجاه

«المسند» لـ الرعاة في الصحراء وأهل الحلال: اضطرابات جوية.. ضعوا الكرفانات بهذا الاتجاه
«المسند» لـ الرعاة في الصحراء وأهل الحلال: اضطرابات جوية.. ضعوا الكرفانات بهذا الاتجاه
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تواصل – فريق التحرير:

أهاب د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، بأهل الحلال والرعاة في الصحراء بوضع الكرفانات باتجاه شرق – غرب تفادياً لانقلابها.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن العديد من المناطق ستشهد تقلبات جوية خاصة في مناطق تبوك والحدود الشمالية الجوف .. هذا والله أعلم.

 

وضع الكرفانات باتجاه شرق – غرب تفادياً لانقلابها.

وضع الكرفانات باتجاه شرق – غرب تفادياً لانقلابها.

 

 

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