توقعات الليلة: الحرارة 6 درجات تحت الصفر في هذه المناطق

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توقع خبراء الأرصاد، تأثر أجزاء واسعة من شمال المملكة ليلة الإثنين/الثلاثاء بكُتلة هوائية شديدة البرودة، تبدأ بعبور الأجزاء الشمالية من المملكة تدريجياً اعتباراً من ساعات نهار يوم الإثنين.

وقال خبراء الطقس، إن هذه الموجة ستسبب انخفاضا في درجات الحرارة لمستويات كبيرة تقترب من الصفر المئوي في عُموم منطقة تبوك، وفقا لـ”طقس العرب”.

ويُتوقع أن تُسجل الأجزاء الشمالية من المملكة وبشكل خاص منطقة تبوك درجات حرارة حول الصفر المئوي ليلة الإثنين/الثلاثاء، في حين تصل إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر في جبل اللوز، وترتفع عن ذلك بقليل في حائل والقريات لتكون مابين 2-3 درجات مئوية.

ومن المتوقع أيضا أن تصل درجة الحرارة 6 درجات مئوية في عرعر وسكاكا، وينصح بارتداء الملابس الشتوية.