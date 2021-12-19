التعليم تنشر جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل من الأسبوع الثالث

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جدول الحصص اليومية لدروس جميع مراحل التعليم العام “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، من الأسبوع الثالث للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت في تغريدات متتالية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الدروس سوف تبث عبر قنوات عين على تردد “عربسات” 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وإليكم الجداول بتفاصيلها: