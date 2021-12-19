مليشيا الحوثي تنهب دارًا لتعليم القرآن وتحوله إلى قسم شرطة

تواصل- فريق التحرير

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على نهب محتويات دار لتعليم القرآن الكريم ومحو الأمية بمدينة إب.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية أن عناصر من مليشيا الحوثي اقتحمت دارا لتعليم القرآن ومحو الأمية وتعليم النساء والأطفال في حارة شعب الرمح بمنطقة دار الشرف، جنوب مدينة إب.

وأضافت أن الدار ظل في نصفه مكانا للتعليم وتدريس القرآن ومحو الأمية، فيما نصفه الآخر كان كان يؤوي نازحين من أبناء محافظة الحديدة، فروا من جحيم المعارك.

وقد قامت المليشيا بإخراجهم من المكان بقوة السلاح، حيث بررت نهب الدار ومصادرته بحاجتها لتحويله إلى قسم شرطة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الهدف مصادرة المبنى لصالح قيادات عليا في الميليشيا.

وكانت حالة من الاستياء قد عمّت في أوساط المواطنين، الذين خسروا تعليم أطفالهم ونسائهم بشكل مجاني والذي كانوا يحصلون عليه من المركز، في الوقت الذي يتسرب الكثير من الطلاب وصغار السن من المدارس بسبب الرسوم الدراسية المفروضة عليهم.