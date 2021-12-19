«شر مستطير ».. الزهراني يدعو لتبني قضية تجريم «المثلية الجنسية» عالميًا

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طرح الكاتب الصحافي “صالح جريبيع الزهراني” فكرة تبني قضية مضادة لتجريم “المثلية الجنسية” عالميًا.

وقال الزهراني، لبرنامج “يا هلا”، أدعو كافة المجتمعات الطبيعية والتيارات الطبيعية أن تتبنى مشروع مضاد لهذه الدعوات، وأدعو كافة الدوائر الإعلامية والسياسية والشرعية والاجتماعية أن يتبنوا تجريم المثلية ورموزها ومظاهرها وممارساتها، لماذا؟ “لأن هذه الممارسات مخالفة للطبيعة الإنسانية البشرية التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها، هذا أولاً”.

وأضاف أنها تدعو إلى الرق والعبودية والمتاجرة بالبشر من جديد، كيف يكون ذلك؟ فعندما نحلل المثلية الجنسية التي لا ينتج من ورائها أسرة ولا ينتج من ورائها أطفال فإننا نحتاج إلى رحم مستأجر، وإلى أنثى تُزرع فيها نطفة من أجل أن تأتي بطفل، فيتبناه منحرفان سواء كانوا ذكرين أو أنثيين ، وقد حصل هذا مؤخرا وقرأنا أن اثنين من المنحرفين جنسيا حصلوا على حقوق رعاية طفل وتبنيه، وهذا فيه مدخل إلى العبودية والرق والمتاجرة بالبشر والأرحام أيضا.

وأوضح الزهراني أيضا أن هذه الممارسات غير السوية فيها اعتداء على حقوق الطفولة وعلى الحقوق الإنسانية، فما ذنب هذا الطفل أن ينشأ في أسرة غير طبيعية، فيحرم من عناية المرأة إذا تم تبنيه من قبل ذكور، أو يحرم من حماية الرجل إذا تم تبنيه من قبل إناث، أيضا نفس هذه المنظمات تدعو إلى قتل النفس الإنسانية وتحليل الإجهاض.