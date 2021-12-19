اعتبارًا من فبراير.. تحذير هام من «الموارد البشرية» لجميع الموظفين

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إن الجميع عليه التكاتف من أجل المرور من هذا الوباء الذي بدأ ينتشر من جديد في معظم دول العالم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في مواجهة الوباء.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، على بيان وزارة الداخلية الذي صدر مؤخراً حول أهمية استكمال التحصين بكافة الجراعات وإلغاء التحصين في تطبيق توكلنا لمن أمضى شهرين من حصوله على الجرعة الثانية، ولمن لم يحصل على الجرعة التنشيطية وذلك اعتباراً من شهر فبراير المقبل.

كما أكد سعد آل حماد أن الحصول على الجرعة التنشيطية سيكون شرطاً لدخول مقرات العمل وغيرها من الجهات اعتباراً من فبراير.

وأضاف “آل حماد”، أن نسبة التحصين بجرعتين أو أكثر من لقاحات كورونا في القطاع العام وصلت إلى 96.63%، وفي القطاع الخاص 94.22%، مشيراً إلى أنها أرقاماً مبشرة وتدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى الموظفين والعاملين.