الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اعتبارًا من فبراير.. تحذير هام من «الموارد البشرية» لجميع الموظفين

اعتبارًا من فبراير.. تحذير هام من «الموارد البشرية» لجميع الموظفين
المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد
0

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إن الجميع عليه التكاتف من أجل المرور من هذا الوباء الذي بدأ ينتشر من جديد في معظم دول العالم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في مواجهة الوباء.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، على بيان وزارة الداخلية الذي صدر مؤخراً حول أهمية استكمال التحصين بكافة الجراعات وإلغاء التحصين في تطبيق توكلنا لمن أمضى شهرين من حصوله على الجرعة الثانية، ولمن لم يحصل على الجرعة التنشيطية وذلك اعتباراً من شهر فبراير المقبل.

كما أكد سعد آل حماد أن الحصول على الجرعة التنشيطية سيكون شرطاً لدخول مقرات العمل وغيرها من الجهات اعتباراً من فبراير.

وأضاف “آل حماد”، أن نسبة التحصين بجرعتين أو أكثر من لقاحات كورونا في القطاع العام وصلت إلى 96.63%، وفي القطاع الخاص 94.22%، مشيراً إلى أنها أرقاماً مبشرة وتدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى الموظفين والعاملين.

مواد ذات صلة

بعد ارتفاع الإصابات..7 إجراءات كويتية لحصار «أوميكرون»

بعد ارتفاع الإصابات..7 إجراءات كويتية لحصار «أوميكرون»

عاجل.. أول دولة أوربية تعود للإغلاق الشامل بسبب اجتياح «كورونا»

عاجل.. أول دولة أوربية تعود للإغلاق الشامل بسبب اجتياح «كورونا»

بسبب كورونا.. رئيس وزراء الأردن وابنته في الحجر المنزلي

بسبب كورونا.. رئيس وزراء الأردن وابنته في الحجر المنزلي

طوابير انتظار طويلة تعود لشوارع أمريكا.. ماذا يحدث ؟

طوابير انتظار طويلة تعود لشوارع أمريكا.. ماذا يحدث ؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>