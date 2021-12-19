تنويه من المرور بشأن تشغيل تحويلة «المرحلة الأولى» لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث

تواصل – فريق التحرير:
نوهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع.
وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ بأنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1443/5/16هـ، وذلك حسب المخطط المرفق”.
تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ بأنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1443/5/16هـ، وذلك حسب المخطط المرفق#المرور_السعوديpic.twitter.com/A97qJ3eciw
— المرور السعودي (@eMoroor)December 19, 2021