تنويه من المرور بشأن تشغيل تحويلة «المرحلة الأولى» لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث

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نوهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع.

وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ بأنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 1443/5/16هـ، وذلك حسب المخطط المرفق”.