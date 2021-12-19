عاجل .. فايزر تعلن فشلها في لقاحها التجريبي لفئة 2 – 5 سنوات

تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة، حول اللقاح التجريبي للفئة العمرية 2- 5 سنوات، أعلنت شركة “فايزر” فشل لقاحها التجريبي للأطفال.

وكانت مراجعة روتينية أجرتها لجنة مراقبة البيانات المستقلة الخارجية (DMC)، قد كشفت أن الجرعتين للأطفال من هذه الفئة لم تظهرا المناعة المتوقعة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 سنوات.

يذكر أن شركة فايزر كانت قد خفضت في وقت سابق حجم الجرعة للأطفال إلى 30 ميكروجرام من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق.

كما تشير الاختبارات المبكرة إلى أن هذه الجرعة المنخفضة من شأنها أن تثير استجابة مناعية قوية لدى الأطفال مع تقليل خطر الآثار الجانبية.

لكن البيانات الأولية أشارت إلى أن هذا النظام منخفض الجرعة لم ينتج الاستجابة المناعية المتوقعة لدى الفئة العمرية.

وقد قررت الشركة إدراج جرعة ثالثة لجميع الأطفال ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وبحسب بيان الشركة، فإنه في حال نجاح الدراسة التي تشمل ثلاث جرعات، ستقدم شركة فايزر وشركة BioNTech بيانات إلى الجهات الصحية المعتمدة في النصف الأول من عام 2022 .

وذلك لدعم تفويض الاستخدام الطارئ (EUA) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.