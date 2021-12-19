توقع موجة من الغبار على الرياض في هذا الموعد

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توقع وليد سليمان الحقيل، الباحث في الطقس والمناخ موجة من التقلبات الجوية، على الرياض تتمثل موجة غبار يوم الثلاثاء بمشيئة الله.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بحسب الـ GFS نشاط رياح مغبرة يوم الإثنين 16/5/1443 على شمال المملكة معها بداية دخول الموجة الباردة والتي تتعمق تدريجيا، لتصل الرياض الثلاثاء”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية .