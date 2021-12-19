مشاهد مؤثرة .. أسرة محمد الشمري تزور الطرف الآخر في المستشفى (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

في مشهد مؤثر يعكس مدى التضامن بين الأسرتين، جراء الحادث الأليم، فاجأت أسرة مشهور ” سناب شات” الراحل محمد الشمري، الطرف الآخر يوسف العنزي في الحادث بزيارته داخل المستشفى.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قد أظهر مجموعة من عائلة الراحل محمد الشمري وهي تزور ” العنزي”” داخل غرفته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بهذه المبادرة من أسرة الراحل محمد الشمري ، والتي حظيت بإشادة واسعة من جانب المغردين، بسبب اطمئنانهم على ” الطرف الآخر” ، بعد أيام من دفنهم فقيدهم وما يعانونه بسبب المصاب.

وكان الطرف الآخر يوسف العنزي ، قد تعرض لإصابة شديدة، نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في القدمين، إضافة إلى كسر في الحوض.