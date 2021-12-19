الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مشاهد مؤثرة .. أسرة محمد الشمري تزور الطرف الآخر في المستشفى (فيديو)

مشاهد مؤثرة .. أسرة محمد الشمري تزور الطرف الآخر في المستشفى (فيديو)
مشاهد مؤثرة .. أسرة محمد الشمري تزور الطرف الآخر في المستشفى
0

تواصل- فريق التحرير

في مشهد مؤثر يعكس مدى التضامن بين الأسرتين، جراء الحادث الأليم، فاجأت أسرة مشهور  ” سناب شات”  الراحل محمد الشمري،  الطرف الآخر يوسف العنزي في الحادث بزيارته داخل المستشفى.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قد أظهر  مجموعة من عائلة الراحل محمد الشمري وهي تزور  ” العنزي”” داخل غرفته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بهذه المبادرة من أسرة الراحل محمد الشمري ، والتي حظيت بإشادة واسعة من جانب المغردين، بسبب اطمئنانهم على  ” الطرف الآخر” ، بعد أيام من دفنهم فقيدهم وما يعانونه بسبب المصاب.

وكان الطرف الآخر يوسف العنزي ، قد تعرض لإصابة شديدة، نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في القدمين، إضافة إلى كسر في الحوض.

مواد ذات صلة

ماذا قال تقرير «المرور» عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي؟

ماذا قال تقرير «المرور» عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي؟

«حادث الشمري».. ضباط بالحرس الوطني يزورون زميلهم يوسف العنزي ويبلغونه رسالة قادته

«حادث الشمري».. ضباط بالحرس الوطني يزورون زميلهم يوسف العنزي ويبلغونه رسالة قادته

أول فيديو لـ يوسف العنزي الذي تصادم مع محمد الشمري من داخل المستشفى

أول فيديو لـ يوسف العنزي الذي تصادم مع محمد الشمري من داخل المستشفى

توجيه عاجل من وزير الحرس الوطني بشأن أسرة الراحل “محمد الشمري” و”يوسف العنزي”

توجيه عاجل من وزير الحرس الوطني بشأن أسرة الراحل “محمد الشمري” و”يوسف العنزي”

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>