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هل يجوز إجراء العملية الجراحية إذا كانت فيها مخاطرة؟

هل يجوز إجراء العملية الجراحية إذا كانت فيها مخاطرة؟
هل يجوز إجراء العملية الجراحية إذا كانت فيها مخاطرة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم إجراء العملية الجراحية إذا كانت فيها مخاطرة، ونسبة نجاحها عشرين بالمائة.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال ورد فيه: “هل تجوز المخاطرة بإجراء العملية الجراحية إذا كانت نسبة نجاحها عشرين بالمائة؟ وما حكم ذلك للمريض وكذلك للطبيب الذي يجريها؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “ظاهر السؤال أن فيها مخاطرة وفيها خطر، وما دامت بهذه النسبة التي لا تورث غلبة ظن فإنها لا يجوز الإقدام عليها”.

وأضاف الشيخ عبدالكريم الخضير : “غلبة الظن إذا زادت على الشك، فإذا زادت النسبة على النصف صار غلبة ظن، لكن الآن هذا يسميه أهل العلم وهمًا، فلا تجوز إذا كانت هناك مخاطرة -كما في السؤال-، وحينئذٍ يكون فيها خطر على المريض، لا يجوز الإقدام عليها لا من قِبل المريض ولا من قِبل الطبيب، فإن قدموا فإنهم آثمون”.

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