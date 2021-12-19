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ماذا قال تقرير «المرور» عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي؟

ماذا قال تقرير «المرور» عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي؟
تقرير المرور يكشف مفاجأة عن حادث تصادم محمد الشمري و يوسف العنزي
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تواصل- فريق التحرير:

كشف عبدالرحمن العنزي شقيق يوسف العنزي، الطرف الآخر في حادث التصادم مع مشهور “سناب شات” محمد الشمري- رحمه الله- عن تقرير المرور بشأن الحادث، الذي أودي بحياة “الشمري” واثنين من أطفاله وإصابة زوجته وثلاثة آخرين من أطفاله، كما أصيب شقيقه وزوجته وطفلتيه.

ورى شقيق “العنزي” تفاصيل الساعات الأليمة التي مر بها، مشيرًا أنه كان ينتظر وصول شقيقه قادماً من القصيم إلى رفحاء، حيث كان دعا شقيقه للعشاء، وبعد مرور ساعة من آخر اتصال بينهما، تعجب من تأخر وصوله.

وأضاف- في تصريحات لموقع العربية-  أنه وبعد مدة قصيرة سمع مع زوجته أصواتاً قوية لسيارات الإسعاف، فاتجه مسرعاً إلى مستشفى رفحاء وعلم بالحادث.

كما أوضح أن حالة قسم الطوارئ بالمستشفى كانت حرجة جداً، خصوصاً بعدما وصل عدد ضحايا الحادث إلى 13 شخصاً من العائلتين.

وأكمل أن الحادث كان فاجعة بكل المقاييس، مؤكداً أن إصابة شقيقه وزوجته وابنتيه خطيرة.

أما عن سبب الحادث، فأوضح أن تقرير المرور كشف أن التصادم وجهاً لوجه بشكل قوي بين السيارتين، ما أدى إلى إصابة شديدة لشقيقه، نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في كلا القدمين، وكسر في الحوض وتفتت في العظم، وانتقل فوراً إلى مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر هو وأسرته.

بينما أصيبت زوجته بكسر مضاعف في اليد اليسرى، موضحاً أنها بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل.

كذلك أصيبت الطفلة “جنى” بكسر في فك الوجه والأنف، أما الطفلة الثانية فخر فهي بخير ولم تصب.

وكان أهالي رفحاء شيعوا بعد صلاة الجمعة الماضية، جثمان محمد الشمري وطفليه، بعد وفاته نتيجة الحادث المروع.

وكان “الشمري” ظهر في فيديو عبر حسابه على “سناب شات” أثناء رحلة سفره مع أطفاله مطالبًا متابعيه بالدعوة لهم بأن يصلوا الرياض بالسلامة، وما هي إلا ساعات حتى أُعلن عن وفاته في خبر صدم الجميع.

وتصدر هاشتاق #وفاة_محمد_الشمري الترند لمدة يومين على “تويتر”، وسط دعوات الجميع له بالرحمة ولأهله بالصبر على مصابهم.

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