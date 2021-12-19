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إجابات غامضة من فريقه الطبي .. ماذا عن وصول أوميكرون لـ « بوتين»
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تواصل- فريق التحرير

يحاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفريق طبي روسي عالي المستوى.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف  قال : “إن عددا كافيا من الأطباء والمتخصصين يعملون حول الرئيس فلاديمير بوتين لضمان سلامته من الوباء”.

وجاء في رده على سؤال حول هل هناك خطة للعمل وفقا لها إذا انتقلت العدوى إلى بوتين من شخص ما، أضاف بيسكوف: “هذا بوتين من سيتجرأ على نقل العدوى له؟”.

وبحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم” عن بيسكوف أكد قائلا:” بشكل جدي لا أرغب في التفكير بهذا الأمر أو التحدث عنه، هذا أولا”.

وتابع قائلا : ” ثانيا، فلهذا السبب بالذات يعمل عدد ضروري من المتخصصين والأطباء وما إلى ذلك حول الرئيس، وذلك لضمان سلامته الوبائية”.

وأكد في حديثه أن كل من يحتك بالرئيس ويتواجد حوله، يلتزم  بالقواعد اللازمة للسلامة الوبائية.

ونوه أن رئيس الدولة، وكمواطن روسي يتحلى بالمسؤولية، تلقى التطعيم الأساسي، وتمت إعادة التطعيم، كما شارك في تجربة إضافية مع هذا باللقاح الأنفي.

يذكر أن بوتين كان قد أعلن تلقيه جرعة لقاح “سبوتنيك لايت” المعززة ضد فيروس كورونا، في نوفمبر الماضي، مؤكدا استعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.

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