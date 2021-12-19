بسبب المليشيات.. الأمير سطام بن خالد ينشر فيديو صادما لنساء العراق «إذلال ومهانة»

تواصل- فريق التحرير:

نشر الأمير سطام بن خالد، مقطع فيديو صادما لطابور به عشرات النساء العراقيات، يقفن في الشارع وسط البرد للحصول على “بطانية”.

وعلق الأمير سطام بالقول :” مشهد يدمي القلب على ما وصل له حال أهلنا في عراق الحضارات بعد أن تحكمت المليشيات العميلة الطائفية الارهابية بالبلاد بالسلاح وفرضت أجنداتها والفساد وسرقت إيران الثروات”.

ويظهر الفيديو طابور النساء، بينما يوجه أحد المواطنين رسالة إلى محافظ البصرة، متسائلًا عن مصير أموال الشعب لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن “البصرة” على وشك المجاعة.

وأكد المواطن العراقي أن ما آلت إليه أوضاع أهل البصرة والعراقيين بسبب سيطرت المليشيات التابعة لإيران.