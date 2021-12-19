برواتب 9000 ريال.. غرفة الشرقية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني توفر أكثر من 10 وظائف للثانوية فأعلى بالقطاع الخاص (الدمام ، الخبر)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مصمم جرافيك (الدمام).

2- محضر قهوة – وظيفتان (الخبر).

3- مهندس كهربائي – راتب يصل 9000 ريال (الخبر).

4- كاشير – وظيفتان (الخبر).

5- مقدم طعام – وظيفتان (الخبر).

6- استقبال – العدد 4 وظائف (الخبر).

7- مسؤول مشتريات (الخبر).

نبذة عن المركز:

– تأسس مركز غرفة الشرقية للتوظيف عام 2006م كمركز متخصص يقوم بتقديم خدمات التوظيف الاحترافية وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين باستخدام أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال ووفق أعلى المستويات والمعايير المهنية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

هنا