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جمعية البر بضمد توقع عقود تنفيذ مشروع «الفسحة المدرسية»

جمعية البر بضمد توقع عقود تنفيذ مشروع «الفسحة المدرسية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر بضمد أنها وقعت مع مدارس محافظة ضمد عقود تنفيذ لمشروع الفسحة المدرسية للطلاب والطالبات المحتاجين.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية البر بضمد، أنه تم توقيع توقيع عقد شراكة مجتمعية بين جمعية البر بضمد ومكتب تعليم ضمد.

وأضافت الجمعية، أن هذه الشراكة تهدف إلى تنفيذ مشروع الفسحة المدرسية للطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس محافظة ضمد.

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