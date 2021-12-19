كارثة صحية ورعب في بريطانيا.. 12 ألف إصابة بـ«أوميكرون» في ساعات

تواصل- وكالات:

حالة من الرعب تسيطر على المواطنين والسلطات في بريطانيا، بعد اكتشاف إصابة آلاف المواطنين بالمتحور الجديد “أوميكرون” في الـ 24 ساعة الماضية، مما ينذر بكارثة صحية لعدم تحمل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بكل هذا العدد.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية على “تويتر” إنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة بـ”أوميكرون”، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ”أوميكرون” في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا أصبح سائدا في المملكة.

وفي تصريحات متلفزة قال جاويد إن الوزارة سجلت صباح السبت 85 حالة إصابة بـ”أوميكرون” بين المرضى الراقدين في مستشفيات المملكة.

وأضاف أن التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات بريطانيا لخطر ضغط شديد للغاية في المسقبل المنظور.

وذكر أن المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات عادة ما يتم إصابتهم قبل 17 يوما من ذلك، موضحا أنه قبل 17 يوما كانت السلالة الجديدة تصيب 1% فقط من مجمل هذه الحالات، أما اليوم فتبلغ نسبة المصابين بمتحور “أوميكرون” بالذات 60% منها.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ”أوميكرون”، مضيفا أن السلطات لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.