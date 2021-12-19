وثائق تفضح البنتاغون .. مقتل آلاف المدنيين في ضربات جوية خاطئة

تواصل- فريق التحرير

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وثائق جديدة لوزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون” تم الحصول عليها مؤخرا، كشفت أن الضربات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط “مليئة بالشوائب الاستخبارية”.

وأضافت الصحيفة أن الضربات تسببت في سقوط آلاف القتلى المدنيين، بينهم أطفال كثر.

كما أوردت الصحيفة أن مجموعة من الوثائق السرية التي تم الحصول عليها مؤخرا تتناول أكثر من 1300 تقرير عن الخسائر في صفوف المدنيين.

ونوهت أنه جاء في التقرير أن التعهدات بالشفافية والمساءلة بقيت غالبا من دون تنفيذ.

وتابعت الصحيفة في سرد الوقائع : “لم يخلص ولو سجلا واحدا إلى خطأ ارتكب أو إلى إجراء تأديبي”.

كما ساقت الصحيفة الكثير من الأمثلة على الضربات الجوية، مضيفة أنه تم تنفيذ ضربة في نوفمبر 2015 في منطقة الرمادي في العراق بعد رصد رجل وهو يجرّ “غرضا مجهولا وثقيلا” إلى موقع تابع لداعش.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه أعد بعد مراجعة أن الغرض كان طفلا قُتل في غارة.

كما اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن مزاعم بأن سيارة دمرتها طائرة بلا طيار في أحد شوارع كابول كانت محمّلة بقنابل.

ونوهت أنه تبين لاحقا أن ضحايا الضربة كانوا عشرة أفراد من عائلة واحدة.

وكشف التقرير أيضا أن كثرا من المدنيين الذين أصيبوا في ضربات أمريكية وبقوا على قيد الحياة يعانون إعاقات تتطلب علاجا مكلفا، وأن أقل من 12 منهم تلقوا تعويضات مالية.

يذكر أن القوات الأمريكية نفذت في خمس سنوات أكثر من 50 ألف ضربة جوية في أفغانستان والعراق وسوريا، وفق التقرير.