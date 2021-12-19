قصة ملهمة ونصيحة للزوجين: اختر الوقت المناسب للنقاش ولا تؤذِ شريك حياتك

القلب وقسطرة الشرايين، قصة واقعية تحدث كثيرا بين الزوجين، وتكون عواقبها وخيمة.

تواصل – فريق التحرير:

روى د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قصة واقعية تحدث كثيرا بين الزوجين، وتكون عواقبها وخيمة.

وأكد النمر، عبر حسابه في “تويتر”، على أهمية النقاش وضبط الانفعال للوقاية من أمراض وجلطات القلب.

وقال النمر: “يحدث أحياناً أن يخرج الزوج غاضبا بعد مشادة كلامية مع زوجته، ويتعرض لجلطة”.

وأضاف “من الخطأ أن يترك أحد الزوجين الطرف الآخر يخرج من البيت وهو زعلان بعد مشادّة كلامية، بالذات في الصباح الباكر خلال ساعتين من الانفعال حيث يزداد حدوث الجلطة”.

وتابع د. خالد النمر موجها نصيحة مهمة للزوجين “دوماً…اختر الوقت المناسب للنقاش”.