«النيابة»: يحظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن المصالح البيئية تعنى بحماية جزائية فاعلة، تسهم في تنمية البيئة واستدامتها، مع التقيد والالتزام بالمبادئ البيئية.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر “تويتر”، أنه يحظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الأثر البيئي هو كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر على البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.

وبينت أن قطاع البيئة يشمل الأوساط البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الأوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث.