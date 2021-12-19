بعد ارتفاع الإصابات..7 إجراءات كويتية لحصار «أوميكرون»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن مصادر في وزارة الصحة الكويتية، أن الوضع الوبائي ما زال تحت السيطرة رغم تسجيل ارتفاعًا في عدد الإصابات.

واستبعدت المصادر العودة إلى الإغلاقات في ظل وجود سلاح التطعيم الفعال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تأخذ في الاعتبار إمكانية ارتفاع حالات الإصابة في ظل قراءاتها السابقة، والتي تؤكد أنها ستكون ارتفاعات طفيفة في ظل معدلات التطعيم العالية.

ونقلت صحيفة “الراى” الكويتية، عن مصادر في وزارة الصحية، على اتخاذ جملة إجراءات لمنع ارتفاع الإصابات بـ” أوميكرون”، والحفاظ على المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي، أهمها:

1 – مواصلة تطبيق الاشتراطات الصحية لجهة الالتزام بلبس الكمام وتجنب الأماكن المغلقة والازدحام في المناسبات العامة.

2 – التشدد بالإجراءات وتكثيف الجولات التفتيشية من الفرق الميدانية.

3 – مواصة حملة التوعية لدفع الجميع إلى تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، سواء في مركز أرض المعارض من دون موعد، أو في 18 مركزاً بمواعيد مسبقة.

4 – وضع الجرعة الثالثة كشرط للسفر على طاولة البحث الجدي.

5 – توسيع الشريحة التي تلقت الجرعة الثالثة من خلال الحملات الميدانية للعاملين في الشركات أو المجمعات، بهدف رفع نسبة المحصنين.

6 – استمرار الترصد الوبائي والفحص الجيني.

7 – تشديد الرقابة على السفر ذهاباً وإياباً، عبر استمرار إلزام المواطنين بتلقي جرعتين على الأقل للسفر خارج البلاد، والتأكيد على شركات الطيران لجهة تطبيق الاشتراطات وفحص الـ(PCR) السلبي والتشدد في تطبيق الفحص بعد الوصول.