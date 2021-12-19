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اكتشاف علامة تحسم الإصابة بـ«أوميكرون» متعلقة بالطعام

اكتشاف علامة تحسم الإصابة بـ«أوميكرون» متعلقة بالطعام
اكتشاف علامة تحسم الإصابة بـ«أوميكرون» متعلقة بالطعام
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تواصل-فريق التحرير:

على الرغم من تشابه الأعراض المرضية لكل متحورات “كورونا”، إلا أنه تم التوصل إلى علامة متعلقة بالطعام تحسم الإصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وحسب صحيفة “إكسبريس”، أظهرت البيانات التي جمعتها في بريطانيا دراسة ZOE Covid Symptom ، والتي كانت تراقب تأثير المتحور الجديد، أن 50٪ فقط من الأشخاص عانوا من الأعراض الثلاثة التقليدية للحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن من بين الأعراض غير التقليدية التي تم الإبلاغ عنها فقدان الشهية.
ومن بين أهم خمسة أعراض لمتحور أوميكرون تم الإبلاغ عنها:
1- سيلان الأنف.
2- صداع الرأس.
3- التعب (خفيف أو شديد).
4- العطس.
5- التهاب الحلق.
كما تم الإبلاغ عن ضبابية الدماغ، وهو مصطلح لوصف الشعور بالارتباك والنسيان وقلة التركيز.

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