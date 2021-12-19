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محافظة جدة تعلن توفر 150 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات

محافظة جدة تعلن توفر 150 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت محافظة جدة مُمثلة في (البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف) توفر 150 وظيفة (رجال / نساء) للخريجين في شركة رائدة في مجال النقل الجوي.

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– ممثل خدمات عفش.
– مأمور خدمات عملاء (سيدات).
– مشغل.
– مساعد تشغيل.
– سائق.

التعليمات:

1- إحضار السيرة الذاتية.
2- إحضار الهوية الوطنية.
3- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
4- الحضور للمسجلين مسبقاً.

وأوضحت محافظة جدة، أن الحضور محدد لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل SMS أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل ملتقى.

التفاصيل والموعد والمكان:

اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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