وداعا لفيروس كورونا.. قريبا سمك القرش سيقضي على الوباء للأبد

تواصل- فريق التحرير

الحديث عن فيروس كورونا المستجد وتطورات متحوراته بات الحديث الأول في العالم منذ بداية الوباء وحتى هذه اللحظة.

وفي تطورا ت البحث عن علاج نهائي لفيروس كورونا ومتحوراته، كشفت دراسة من جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية أن الجهاز المناعي لسمك القرش يملك بروتينا دهنيا بإمكانه القضاء على فيروس كورونا بسهولة بعكس الجهاز المناعي للبشر.

ونقلت الدراسة عن “آرون ليبو” أستاذ علم الأمراض بالجامعة أن مزج بروتين القرش والبشر معا قد يقضي على جائحة كورونا وجميع متحوراته إلى الأبد.

يذكر أن متحور أوميكرون آخر متحورات وباء كورونا بات هو المقلق عالميا ، حيث رفعت معظم دول العالم حالة الطواريء استعدادا لهذا المتحور الجديد.