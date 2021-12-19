عقوبة للمتورطين .. 5 خطوات لتتبع هوية أصحاب الإعلانات العشوائية بالرياض

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تواصل- فريق التحرير

قالت أمانة منطقة الرياض إنها ستتبع ناشري الإعلانات العشوائية المخالفة من خلال الملصقات أو اللوحات الدعائية، تماشيًا مع مستهدفاتها لتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أنها تسير وفق 5 خطوات، تبدأ:

1-رصد المراقبين للإعلانات المخالفة في مختلف أرجاء المدينة.

2-  تأتي بعدها مرحلة التوثيق وتصوير تلك الإعلانات المشوهة للأماكن العامة.

3- خطوة الإزالة والتنظيف.

4-  تحديد هوية المعلنين المخالفين عبر التحقق من ملكية أرقام الهواتف المضمنة في الملصقات أو اللوحات الدعائية، لتعقبها.

5-  تسجيل المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية في هذا الشأن.

وأضافت الأمانة أنها تشدد على منع الملصقات واللوحات الإعلانية غير النظامية في إطار جهودها الهادفة إلى المحافظة على جمال المدينة، والحد من أي تجاوزات تسهم في تشويه مشهدها الحضري.

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