أسرار تخرج للعلن.. التحقيق مع شركة «آبل» في شكاوى الموظفين

تواصل – وكالات:

باشرت وزارة العمل الأمريكية التحقيق في شكاوى عن المخالفات في شركة أبل، في أحدث علامة على التوترات بين الشركة الشهيرة بسريتها وموظفيها الحاليين والسابقين التي امتدت إلى الرأي العام.

وأوضح متحدث باسم وزارة العمل: “يمكننا أن نؤكد أن هناك تحقيقًا مفتوحًا للمبلغين عن المخالفات في شركة أبل”، وفق ما نقلته “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وامتنعت وزارة العمل عن إبداء أي تفاصيل بشأن التحقيق أو ما دفع إليه، لكن الموظفة السابقة في الشركة، آشلي جوفيك، تلقت إخطارًا من إدارة الصحة والسلامة المهنية بأنها فتحت تحقيقًا بناءً على شكوى قدمتها في وقت سابق من هذا العام.

وكانت جوفيك، كبيرة مديري البرامج الهندسية السابقة في أبل، صريحة في الأشهر الأخيرة بشأن المخاوف التي قالت إنها بدأت برفعها إلى الشركة في شهر مارس 2021، حول قضايا السلامة البيئية والصحية في مكتب صنيفيل بولاية كاليفورنيا حيث كانت تعمل.

وقالت إن الشركة رفضت مخاوفها وطلبت منها عدم التحدث عنها. وقدمت جوفيك شكاوى إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتم تعليق عمل جوفيك في أوائل شهر أغسطس، وفصلها في 9 سبتمبر، وفقًا لشكوى إدارة الصحة والسلامة المهنية، فيما تدعي أنه انتقام للإبلاغ عن مخاوفها.

وكسر الموظفون في الأشهر الأخيرة ثقافة السرية الأسطورية للشركة، في تحرك أصبح يعرف باسم #AppleToo. وذلك للتحدث علنًا عن قرارات التوظيف المثيرة للجدل والتفاوتات في الأجور وسياسات العمل عن بعد.

وواجهت الشركة أيضًا شكاوى من موظفين حاليين وسابقين قدمت إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل. بما في ذلك زعيمة حملة #AppleToo، جانيك باريش، التي زعمت أنها طردت انتقاما لجهودها التنظيمية.

وأصدرت الشركة في الشهر الماضي بيانًا يؤكد حق الموظفين في التحدث عن الأجور وظروف العمل. ووصف تحرك #AppleToo هذه الخطوة بأنها فوز.

ويقوم برنامج حماية المبلغين عن المخالفات التابع لوزارة العمل، الذي تديره إدارة الصحة والسلامة المهنية، بالتحقيق في حالات الانتقام المزعوم من قبل أصحاب العمل ضد الموظفين الذين يثيرون مخاوف بشأن قضايا مثل السلامة.

جاء ذلك ردًا على الإعلان عن تحقيق وزارة العمل وادعاءات جوفيك بالانتقام، كررت الشركة بيانًا سابقًا يقول: “نحن ما زلنا ملتزمين دائمًا بخلق مكان عمل إيجابي وشامل والحفاظ عليه”.