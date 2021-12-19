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«أيقونة في الصبر».. قصة مؤثرة لأصغر خطيب في مصر

«أيقونة في الصبر».. قصة مؤثرة لأصغر خطيب في مصر
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تواصل-فريق التحرير

يُلقبونه في مصر بـ”الشيخ المعجزة” نظرًا لصغر سنه وكفاءته في حفظ القرآن الكريم حتى أصبح خطيبًا مفوهًا، لكن هذا ليس “المعجزة”- مجازًا- ولكن لكونه وصل إلى هذه المرحلة، رغم إصابته بعد شهور من ولادته بعدة أمراض نادرة، فقط بصره وعجز جسده لكن لم يستسلم عقله وقلبه، وأحياهما بكتاب الله وسنته.


يروي أحمد محروس، أنه أصيب بأمراض نادرة لكنه تحول إلى أيقونة ملهمة ونموذج يحتذى به بين العائلات، وكذلك القرى المجاورة:” إنه مؤمن بالقضاء والقدر ويعتبر مرضه منحة من الله، وأيقن أن يكون له بصمة فى المجتمع، مضيفا أنه بدأ رحلته التعليمية وحفظ القرآن الكريم”.
يضيف خلال حواره مع الإعلامى عمرو الليثى عبر برنامجه “واحد من الناس”، المذاع على قناة “الحياة” المصرية، :”هناك لحظات كثيرة مرت علي في حياتي وهي في الكشف الطبي التى يصل إلى يوم كامل، والتنمر علي من الطلاب، والتي دعمتني وحولني الكلام السلبي إلى إيجابي وعلى أثره تكرمت في العديد من المحافل”.

 


وتابع :”والدي كان داعما لي وكان له بصمة منذ ولادتي في رحلة المشقة والفحوصات التى وصلت إلى 7 سنوات، ولا يوجد يوم من الأيام رفض دعمي وأب مثالي بكل ما تحويه الكلمة”.
وقال والد الشيخ أحمد محروس: “أعمل موظفا ولدي 4 أولاد خلاف الشيخ، الحمد لله دي محبة من عند ربنا وابني أعز الناس إلي وبشيله وأجري على الجامعة بسبب أنه معرض للكسر لو نزل على الأرض، وقبل كده اتكسر فضل 7 أشهر عشان يخف”.
وقالت والدته: ” اكتشفنا أن عنده ضمور فى الشبكية بعد 4 شهور من ولادته، وبعدها تبين أنه عنده مرض التقوس وفى دخوله الجامعة وتبين أنه لديه مرض عظام الزجاج، وحافظ القرآن الكريم وحصل على العديد من الجوائز، ويصلي ويخطب صلاة الجمعة فى القرية”.

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