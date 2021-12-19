أول فيديو لـ يوسف العنزي الذي تصادم مع محمد الشمري من داخل المستشفى

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول ظهور للمواطن يوسف العنزي، الذي تعرض لإصابات بالغة- شفاه الله- نتيجة تصادم مركبته بمركبة الفقيد الراحل محمد الشمري- رحمه الله- من داخل المستشفى.

ويوسف عبدالرحمن العنزي، يعمل “عسكريًّا” في الحرس الوطني، ويعاني كسورًا في اليد والرجل وإصابات أخرى، وتعاني زوجته وابنته “جنى” كسورًا متفرقة، فيما ابنته الثانية حالتها مستقرة.

وتم نقله وأسرة “الشمري” اليوم، من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني لاستكمال العلاج اللازم.

وكان مشهور سناب شات، محمد غانم الشمري، توفي مساء الخميس الماضي، في حادث مروّع على أحد الطرق السريعة في طريقه للرياض، وابنته 5 سنوات وطفله 7 شهور، فيما أصيبت زوجته وثلاثة من أطفاله، حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.

وبتوجيه من وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، تم إخلاء أسرة الراحل محمد الشمري، من رفحاء إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، فيما سيتم نقل الطرف الثاني بالحادث يوسف العنزي للمستشفى ذاته في وقت لاحق اليوم.

من جهة أخرى، كشف مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء محمد النجدي، تفاصيل حالة الطرف الآخر للحادث المواطن يوسف العنزي.

وقال النجدي، إن “العنزي” قد حضر للمستشفى بعد الحادث وكان لديه إصابة بليغة بيده اليسرى، وكسور متفرقة، وتم عمل الإجراءات اللازمة ونقله للبرج الشمالي الطبي في عرعر.

أما بالنسبة لحالة زوجة المواطن يوسف العنزي، وابنتيه، فقد أوضح النجدي أنها مستقرة بفضل الله، ويتلقون الرعاية في المستشفى نظراً لتعرضهم لبعض الكسور.

وكشف أنه قد تم قبول حالتهم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وجار التنسيق لنقلهم بطائرة الإخلاء الطبي.