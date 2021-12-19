السودان.. محتجون يقتحمون القصر الجمهوري والأمن يرد بالغاز

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم عدد من المحتجين السودانيين، اليوم، القصر الرئاسي وسط العاصمة بعدما وصلوا للبوابة الجنوبية، داعيين إلى اعتصام مفتوح.

وقامت قوات الأمن بفرقة المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع في صفوفهم، وحاولت إبعادهم عن القصر الجمهوري، وأغلق الجيش عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة إضافة إلى الجسور، حسب “العربية”.

وتوافد مئات المتظاهرين إلى قلب العاصمة، منددين بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة، أن المظاهرات ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

فيما دعت قوى الحرية والتغيير الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، مطالبة بضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.