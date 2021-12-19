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روسيا تعلن اختبار دواء جديد لعلاج «كورونا» ومتحوراته

روسيا تعلن اختبار دواء جديد لعلاج «كورونا» ومتحوراته
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تواصل – وكالات:

كشف مدير معهد “جاماليا” لعلوم الأوبئة والبيولوجيا الروسي، ألكسندر جينسبرج، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية لدواء ضد فيروس كورونا المستجد، يستطيع سحق تكاثر الفيروس.

وأضاف أن تحضير الأدوية الروسية وصل إلى درجة عالية، معربًا عن أمله في أن تبدأ التجارب السريرية عليها خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أنه جاري العمل على دراسة كيمياء منخفضة الوزن الجزيئي، ستعمل بشكل مباشر على قمع تكاثر الفيروس، لدى المرضى الذين هم بالفعل في مراحل شديدة الخطورة.

وأكد أن هذا دواء سيوفر عمليًا ضمانات صحية من خلال تقوي المناعة، للمرضى الذين لم يحصلوا على إعادة التطعيم، وأن العمل جار لاختبار الدواء معمليًا.

وأشار إلى أن عقار “فلوروثيازينون”، الذي سيمنع المضاعفات البكتيرية الشديدة لدى المصابين بالفيروس، يخضع للمرحلة الثانية من التجارب السريرية.

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