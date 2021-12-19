الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضبط 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص بجازان

ضبط 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص بجازان
0

تواصل – واس :

أعلنت شرطة منطقة جازان، عن ضبط (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي نظام البيئة، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الريث من ضبط (4) مواطنين لقيامهم بالصيد دون ترخيص، بحوزتهم سلاح ساكتون هوائي و(4) كائنات مصيدة (الوبر)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبة صيد الوبر غرامة تبلغ (25) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمخالفات الصيد لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

مواد ذات صلة

القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بحائل

القبض على 4 أشخاص في مشاجرة جماعية بحائل

القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً بجازان.. وهذه العقوبة بانتظارهم

القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً بجازان.. وهذه العقوبة بانتظارهم

شرطة جازان تطيح بمقيم قام بنقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

شرطة جازان تطيح بمقيم قام بنقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

الإطاحة بمواطن قام بتهريب امرأتين في مركبة خاصة بجازان

الإطاحة بمواطن قام بتهريب امرأتين في مركبة خاصة بجازان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>