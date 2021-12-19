“الصحة”: منحنى كورونا في المملكة يشهد ارتفاعات ملحوظة.. ولابد من توخي الحذر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، أن المنحنى الوبائي في المملكة لإصابات فيروس كورونا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال رصد الحالات الإيجابية للإصابة بالفيروس.

وأضاف العبد العالي أن المنحنى الوبائي، مر على مدار العام بارتفاعات ثم حدث نزول -ولله الحمد- ثم الآن عاد وارتفع مرة أخرى، الأمر الذي يدعو للقلق.

وأوضح أنه يجب أن نكون في حالة حذر لمواجهة كورونا، والعمل معًا على الحد من انشار الفيروس، علينا التقيد بالإجراءات الاحترازية بدقة، والحفاظ على صحتنا وصحة المجتمع، ونبادر ونسارع باستكمال وتلقي الجرعات المستحقة، والحصول على الجرعات التنشيطية التي تعزز من مستويات المناعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقدته وزارة الصحة، بمشاركة وزارة الموارد البشرية، وهيئة الصحة العامة “وقاية” للحديث عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوره الجديد.