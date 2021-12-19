«الأرصاد» تتوقع: فرصة لسقوط الثلوج على «جبل اللوز» غدًا

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نبه المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية سقوط الثلوج على قمة “جبل اللوز” شمال المملكة.

وقال محلل الطقس بالمركز عقيل العقيل: إن هناك احتمالية لتساقط الثلوج – بمشية الله – غدًا الاثنين على قمة جبل اللوز في منطقة تبوك شمال المملكة، مؤكدًا أننا ما زلنا في بداية الموسم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس– بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، وعدة مناطق بالمملكة.