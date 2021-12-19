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“اعتدال”: رصد 4 تنظيمات إرهابية تنشط عبر 1958 حساباً على منصات التواصل

“اعتدال”: رصد 4 تنظيمات إرهابية تنشط عبر 1958 حساباً على منصات التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف “اعتدال”، أنه في إطار تتبع نشاط التنظيمات المتطرفة على الإنترنت رصد اعتدال 1958 حسابًا متطرفًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي منذ شهري أبريل – نوفمبر 2021م، تابعة لتنظيمات “داعش – القاعدة – هيئة تحرير الشام – بوكو حرام”.

وأوضح المركز أن قائمة الحسابات المرصودة تضم 1958 حسابًا، منها؛ 782 يعود للتنظيمات مباشرة بينها 42 حسابًا تم إعادة تفعيله، و934 حسابًا متعاطفًا من بينها 499 حسابًا تم تنشيطه، إضافة إلى إنشاء 242 حسابًا جديدًا.

وأضاف في بيان له عبر حسابه في “تويتر”، أن آليات الرصد كشفت عن 785 حسابًا تابعًا لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، ضمن قائمة الـ”1958″، منها 344 حسابًا باللغة البشتونية، 310 بالعربية، 102 بالأوردية، و29 حسابًا بلغات أخرى.

وأكد أنه فيما يتعلق بتنظيم “داعش” الإرهابي، فقد تم رصد نشاط 305 حسابًا تابعًا للتنظيم، من بينها 241 حسابًا باللغة العربية، 20 بالأوردية، 9 بالفارسية، 8 بالتركية، 7 بالإنجليزية، و20 بلغات أخرى.

وأشار إلى أنه حيال نشاط “هيئة تحرير الشام” الإرهابية في ذات المنصة، تم رصد 843 حسابًا، منها 706 باللغة العربية، و137 حسابًا بلغات أخرى، ما يعكس مستوى نشاط واهتمام التنظيم بالداخل السوري.

وعلى الساحة الأفريقية، تم رصد 25 حسابًا، تعود لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية، اللافت فيها أن 15 منها باللغة العربية، 2 باللغة الأوردية، 4 بالإنجليزية، و4 بلغات محلية صومالية.

وجدد المركز تأكيده على مواصلة جهوده في مكافحة الفكر المتطرف، ونبذ الكراهية، والمساهمة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد ما تستند إليه من ضلالات التطرف والإرهاب.

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