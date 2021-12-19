هل الموز الأخضر مفيد للصحة؟.. طبيبة تُجيب

تواصل – وكالات:

قالت طبيبة الجهاز الهضمي الروسية ألينا بوتاشيفا: إن تناول الموز الأخضر غير الناضج يرتبط بعدد من الخصائص المفيدة، بل إنها أكثر صحة للأمعاء من تلك الناضجة.

وأكدت الطبيبة وجود أدلة بحثية، أثبتت أن الموز يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان، مما يقلل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت أن الموز الأخضر غير الناضج أكثر صحة للجهاز الهضمي من الموز الناضج، لما يحتويه من ألياف أكثر قيمة إضافة إلى مادة الليكوسيانيدين، التي تقوي نمو الغشاء المخاطي في المعدة، والتخفيف من آثار الحموضة، وفق “سبوتنيك”.

وأشارت إلى أنه تمت دراسة ليكتين الموز الأخضر، كأدوية لعلاج التهاب الكبد والإيبولا، وفيروس نقص المناعة البشرية.