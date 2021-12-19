توجيه عاجل من وزير الحرس الوطني بشأن أسرة الراحل “محمد الشمري” و”يوسف العنزي”

تواصل – فريق التحرير:

بتوجيه من وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، تم إخلاء أسرة مشهور سناب الراحل محمد الشمري، من رفحاء إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، فيما سيتم نقل الطرف الثاني بالحادث يوسف العنزي للمستشفى ذاته في وقت لاحق اليوم.

من جهة أخرى، كشف مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء محمد النجدي، تفاصيل حالة الطرف الآخر للحادث المواطن يوسف العنزي.

وقال النجدي، إن “العنزي” قد حضر للمستشفى بعد الحادث وكان لديه إصابة بليغة بيده اليسرى، وكسور متفرقة، وتم عمل الإجراءات اللازمة ونقله للبرج الشمالي الطبي في عرعر.

أما بالنسبة لحالة زوجة المواطن يوسف العنزي، وابنتيه، فقد أوضح النجدي أنها مستقرة بفضل الله، ويتلقون الرعاية في المستشفى نظراً لتعرضهم لبعض الكسور.

وكشف أنه قد تم قبول حالتهم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وجار التنسيق لنقلهم بطائرة الإخلاء الطبي.

جدير بالذكر أن الحادث الأليم قد وقع منذ 3 أيام على طريق رفحاء – لينه، حيث اصطدمت سيارة الراحل محمد الشمري بسيارة المواطن يوسف العنزي وأسرته، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري وابنته وطفله.