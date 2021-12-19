تنبيه مهم من سفارة المملكة بشأن السفر إلى المالديف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في جمهورية المالديف، اليوم الأحد، عن اشتراطات الدخول إليها لغرض السياحة.

وأشارت إلى أنه يشترط نتيجة فحص PCR سلبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة إلى جمهورية المالديف (يستثنى منها من هو أصغر من سنة).

وأكدت على ضرورة تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني خلال 48 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف، وإظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف مع تذكرة السفر للعودة.

وكانت المالديف قد علقت الدخول إلى أراضيها للقادمين من (جنوب أفريقيا، بوتسوانا، نامبيا، زمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إستواتيني)، والمسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما أو عبروا من خلالها لأكثر من 12 ساعة.