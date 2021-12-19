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“الغذاء والدواء” توضح طريقة معرفة صلاحية منتجات التجميل بعد فتحها

“الغذاء والدواء” توضح طريقة معرفة صلاحية منتجات التجميل بعد فتحها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الرموز الموجودة على علب منتجات التجميل تمكن المستخدمين من معرفة تاريخ الصلاحية بعد فتحها.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أنه من الممكن معرفة تاريخ صلاحية بعض المنتجات، من خلال رمز موجود معه رقم متبوع بحرف “M” وهو اختصارًا لكلمة “Months” حيث تكون إما داخل الرمز أو خارجه، وتشير إلى عدد الأشهر التي يكون فيها المنتج التجميلي صالح للاستعمال بعد فتحه.

وأوضحت أن هذه العلامات والرموز الهامة، تعني أن المنتج صالح للاستخدام بعد 6 أشهر من فتح عبوة هذا المنتج.. كما هو موضح في الشكل التالي:

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