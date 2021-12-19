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إيران تعلن تسجل أول حالة إصابة بـ”أوميكرون”

إيران تعلن تسجل أول حالة إصابة بـ”أوميكرون”
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تواصل – وكالات:

أعلن مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال رئيس المركز: إنه تم تسجيل أول إصابة بالمتغير، لمواطن من العاصمة طهران قادم من إحدى دول الجوار، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضح رئيس مركز العلاقات العامة في الوزارة، أنه تم ​​خلال الاجتماع الطارئ اليوم تأكيد تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور في البلاد، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع بروتوكولات صحية وقرارات جديدة.

فيما أوضحت اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة الفيروس، أنه تم إجراء فحوص في معهد “باستور” و3 مراكز أخرى وتأكد اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1361 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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