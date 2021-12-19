بالفيديو.. إجلاء 22 ألف شخص جراء موجة فيضانات في ماليزيا

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الماليزية اليوم، أنها قامت بعملية إجلاء واسعة شملت أكثر من 22 ألف شخص بسبب الفيضانات التي تشهدها البلاد.

وأوضحت أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألفا من ضحايا الفيضانات في ثماني ولايات، من بينهم 10 آلاف في ولاية باهانج في وسط ماليزيا.

وأشارت الحكومة الماليزية إلى أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على كافة الولايات منذ الجمعة، تسببت بفيضان أنهار وغمر المناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية، حسب “روسيا اليوم”.

وكانت ماليزيا قد شهدت عام 2014، أسوأ فيضانات في تاريخها، أجبرت 118 ألف شخص على مغادرة منازلهم، وهدمت المنازل والممتلكات وقتلت وأصابت العشرات.