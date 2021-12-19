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تظاهرات مناهضة للعنصرية في كافة أنحاء فرنسا

تظاهرات مناهضة للعنصرية في كافة أنحاء فرنسا
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تواصل – وكالات:

طالب متظاهرون “مناهضون للعنصرية” في كل أنحاء فرنسا بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، خوفا من “صعود أفكار اليمين المتطرف” قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2022.

وشارك قرابة 7500 شخص في 43 تظاهرة في كل أنحاء البلاد من بينهم 2300 في باريس وفقا للشرطة. ورددوا هتافات “حرية، مساواة، أوراق ثبوتية”.

وقالت فيرونيك هولبيك (61 عاما) وهي من سكان منطقة باريس لوكالة “فرانس برس”: “أنا هنا لدعم المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في ظروف لا تحتمل”.

وأضافت: “يريدوننا أن نصدق أننا تعرضنا للغزو، لكن الحقيقة هي أنهم هنا للعمل وللمساهمة في النشاط الاقتصادي، لا داعي لإساءة معاملتهم وحرمانهم من الحقوق”.

وكانت عشرات المنظمات والجمعيات والنقابات دعت إلى تنظيم تظاهرات في إطار حملة “مناهضة للعنصرية وموحدة” تهدف إلى إطلاق صوت “بديل لليمين المتطرف”.

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