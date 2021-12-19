احتجاجات وقطع طرق بسبب حادثة تسمم جماعي في الهند

تواصل – وكالات:

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم، عشرات المحتجين لمشاركتهم في تظاهرات وقطع عدة طرق سريعة احتجاجًا على حالات تسمم غذائي لموظفين في مصنع جنوب البلاد.

وأفادت الشرطة أن المحتجين قطعوا طريق “تشيناي وبنجغالور” الرئيسي لساعات، بعد تسمم أقاربهم من الموظفين في وحدة تصنيع هواتف “آيفون” لشركة “أبل” مما أدى إلى اعتقال 70 امرأة و22 رجلًا من الأهالي المتظاهرين، حسب “رويترز”.

وأوضحت أن أكثر من 150 من العاملين في وحدة إنتاج “فوكسكون” جنوب البلاد قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بتسمم غذائي في المساكن التابعة للشركة.