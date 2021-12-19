الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احتجاجات وقطع طرق بسبب حادثة تسمم جماعي في الهند

احتجاجات وقطع طرق بسبب حادثة تسمم جماعي في الهند
0

تواصل – وكالات:

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم، عشرات المحتجين لمشاركتهم في تظاهرات وقطع عدة طرق سريعة احتجاجًا على حالات تسمم غذائي لموظفين في مصنع جنوب البلاد.

وأفادت الشرطة أن المحتجين قطعوا طريق “تشيناي وبنجغالور” الرئيسي لساعات، بعد تسمم أقاربهم من الموظفين في وحدة تصنيع هواتف “آيفون” لشركة “أبل” مما أدى إلى اعتقال 70 امرأة و22 رجلًا من الأهالي المتظاهرين، حسب “رويترز”.

وأوضحت أن أكثر من 150 من العاملين في وحدة إنتاج “فوكسكون” جنوب البلاد قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بتسمم غذائي في المساكن التابعة للشركة.

مواد ذات صلة

«أغرب انتقام» قرود يقتلون 250 كلبا.. لن تتخيل السبب

«أغرب انتقام» قرود يقتلون 250 كلبا.. لن تتخيل السبب

دواء في الهند لا يُباع في المملكة يشفي من مرض السكري..«النمر» يوضح

دواء في الهند لا يُباع في المملكة يشفي من مرض السكري..«النمر» يوضح

أبشع من«جريمة الإسماعيلية».. يقطع رأس شقيقته بـ«منجل» ويلتقط معها «سيلفي» والسبب صادم

أبشع من«جريمة الإسماعيلية».. يقطع رأس شقيقته بـ«منجل» ويلتقط معها «سيلفي» والسبب صادم

بعد مصرعه في تحطم طائرة.. فظائع ارتكبها رئيس الأركان الهندي بحق مسلمي كشمير

بعد مصرعه في تحطم طائرة.. فظائع ارتكبها رئيس الأركان الهندي بحق مسلمي كشمير

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>