كيف نبحث في التاريخ

خالد بن هزيل الدبوس الشراري

هناك منهج عملي لابد أن يتبع في التأريخ، واعتراض بعض فلاسفة التاريخ على وضع المؤرخين أنفسهم قضاة؛ يصدرون الأحكام من أعلى محكمة، فـيقول كروتشه: إن إدانة المؤرخين للشخصيات التاريخية فيه تجاهل لأصول القضاء، إذ أننا في محاكمنا العادية نحاكم متهمين أحياء؛ فلا يصح أن يُسْتدعَى من أصبحوا في ذمة التاريخ للمحاكمة، لأنه لا يمكن أن يُحاكموا مرتين، في حياتهم وبعد مماتهم، حسبهم أن يكونوا موضع دراسة المؤرخ بعد أن أصبحوا من الماضي، أما الذين يُنصّبون أنفسهم قضاة يُدِينون هذا ويُبرّئون ذاك، ويعتقدون أن هذه هي وظيفة التاريخ فإنهم يتصفون بخلوهم من الحماسة التاريخية.

فالباحث في التاريخ لابد أن ينتهج مناهج البحث التاريخي، ويعتمد عليها في عمله، وهي تشيرُ إلى المراحل التي يقوم بها المؤرخ أو الباحث في التاريخ ليصل إلى الحقيقة التاريخية، ويستطيع تقدِّيمها إلى المختصِّين في التاريخ بشكل خاصٍّ، وإلى القرَّاء من الناس بشكل عام، ولا أعني بالحقيقةِ التاريخية أنها الحقيقة التاريخية المطلقة، فالوصول إلى الحقيقة المطلقة غيرُ ممكن لأسباب كثيرة أقلها ضياع كثير من الأدلَّة التاريخية، وزوال الآثار وامِّحاء أكثرها وبسبب تضارب المصالح والأغراض وغير ذلك.

ومنهج البحث التاريخي هو نتيجة صحّة البيانات المتوفرة لظاهرة إنسانيّة، أو عمليّة، أو طبيعيّة، أو لحادثة معيّنة وقعت في الماضي، من خلال القراءة والتحليل والنقد والتأمّل، وسُميّ بمنهج البحث التاريخي لأنّه منهج متخصّص ومقتصر على المشكلة التي يدرسها الباحث وحدثت في الماضي، والمنهج التاريخي يهدف إلى مراجعة ودراسة حوادث ومظاهر الماضي وتصحيح الحقائق حولها، للاستفادة من الماضي في توجيه الحاضر والمستقبل، أو تطوير الحاضر من الفَهم الصحيح للماضي.

ويستخدم منهج البحث التاريخي في دراسة التاريخ المتمثِّل بدراسة الماضي بمختلف ظواهره وحوادثه بالمعنى العامّ، ومجمل الحياة البشرية الماضية من علاقات بين الأحداث والمتغيرات عبر الزمن بالمعنى الخاص، مثل العلاقات السببية المسؤولة عن تطور هذه الظواهر وتغيرها، ومنهج البحث التاريخي يتم استخدامه بشكلٍ أساسيّ في دراسات علم التاريخ البشري وعلم الأثار والجيولوجيا، وذلك لاستِنباط الحقائق المتعلقة بجميع الأحداث والظواهر التي تدرسها وتتناولها هذه العلوم.

وتتشابه خطوات منهج البحث التاريخي كثيرًا مع خطوات المناهج الأخرى، إلّا أن منهج البحث التاريخي لا يعتمد على حصر البيانات من خلال القياس أو الاختبار، بل إنّ منهج البحث التاريخي يبحث عن بيانات موجودة بالفعل، توجد مجموعة من الخطوات العلمية المتسلسلة والمترابطة لمنهج البحث التاريخي، والتي يجب على الباحث الالتزام بها عند استخدام هذا المنهج، وهو ما نتحدث عنه في المرة القادمة..

خالد بن هزيل الدبوس الشراري