«الصحة العالمية» تكشف سر عدم الموافقة على اعتماد اللقاح الروسي

تواصل – وكالات:

كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، عن سر تأخير موافقة المنظمة على لقاح “سبوتنيك V”، بأن الأمر يتعلق بالتقييم الملف الفني.

وأوضحت هاريس، أن منظمة الصحة العالمية، في انتظار مزيد من المعلومات حول ما يخص اللقاح والتقييمات المستمرة له ولغيره، رافضة ما تم الترويج له من أن المنظمة ترخص اللقاحات الغربية فقط، مؤكدة أنه تم الاعتراف بلقاحات من دول شرقية مثل الهند والصين.

وأكدت أن كل لقاحات فيروس كورونا المستجد، تستغرق وقتًا طويلًا، بما فيها الغربية، حسب “روسيا اليوم”.

وكان مدير صندوق الاستثمارات الروسي كيريل دميترييف، أكد في وقت سابق أن الصندوق ينتظر الموافقة من المنظمة على اللقاح خلال شهرين.