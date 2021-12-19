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سفارة المملكة في ماليزيا تدعو المواطنين لهذا الأمر العاجل

سفارة المملكة في ماليزيا تدعو المواطنين لهذا الأمر العاجل
سفارة المملكة بباريس
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تواصل – وكالات:

دعت السفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين إلى الحيطة والحذر بسبب اضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المدن والولايات إثر استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وطالبت السفارة، باتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، مشددة على ضرورة التواصل معها في حالة الطوارئ.

وقالت في بيان لها على حسابها في “تويتر”: “نظرًا لاضطراب الاحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المدن والولايات الماليزية بسبب استمرار هطول الامطار الغزيرة، تدعو السفارة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة التى تصدرها السلطات المحلية وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة”.

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