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وظائف شاغرة بشركة أمازون العالمية في جدة والرياض.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة أمازون العالمية في جدة والرياض.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعنلت شركة أمازون العالمية، توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة الثانوية فما فوق للعمل بفروع الشركة في (الرياض، جدة)، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- مسئول علاقات عامة.

(Public Relations Officer)

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة سابقة في الاتصالات الحكومية لأغراض العمليات التجارية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات اتصال قوية والقدرة على بناء علاقات فعالة مع السلطات.

– نهج استباقي وموضوعي لحل المشكلات.

2- أخصائي علاقات العملاء.

(Customer Relations Specialist)

– الطلاقة باللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وقراءة وكتابة).

– ما لا يقل عن ستة أشهر من الخبرة في خدمة العملاء.

– خبرة في إيصال المفاهيم التقنية إلى جمهور غير تقني.

– القدرة على التكيف بسرعة مع الأولويات المتغيرة وإيجاد حلول مبتكرة في بيئة سريعة الخطى.

– خبرة سابقة مع مجموعة أدوات MS Office و CSC.

– المرونة في ساعات العمل بناءً على احتياجات الجدولة وطلبات العملاء.

3- مساعد التدريب.

(Learning Associate)

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– إتقان استخدام الحاسب، والبريد الإلكتروني ، و MS Office Suite.

– مهارات تنظيمية -والقدرة على التعامل مع المشاريع / الأولويات المتعددة والمتغيرة.

– مهارات اتصال ممتازة.

– الشراكة مع قادة العمليات لتقييم وتحسين عمليات التدريب في مناطق العمل.

– تدريب المنتسبين مباشرة لتحسين الأداء الوظيفي.

4- مساعد منع الخسائر.

(Loss Prevention Associate)

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 1 سنة من الخبرة في خدمة الأمن أو حماية الأصول أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو مراقبة المخزون أو ضمان الجودة أو أي مجال آخر ذي صلة.

– اتقان استخدام برنامج MS Office Professional Suite ، ومعرفة متوسطة ببرنامج Excel.

– يجب أن يكون مرنًا للعمل في عطلات نهاية الأسبوع / أو النوبات الليلية حسب الضرورة.

– إظهار القدرة على العمل بشكل مستقل مع الإشراف خارج الموقع.

– مهارات اتصال شفهية وكتابية قوية.

– العمل المريح في بيئة سريعة الخطى ومتعددة المهام.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

1- مسئول علاقات عامة:

– (اضغط هنا)

2- أخصائي علاقات العملاء:

– (اضغط هنا)

3- مساعد التدريب:

– (اضغط هنا)

4- مساعد منع الخسائر:

– (اضغط هنا)

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