وظائف شاغرة بشركة أمازون العالمية في جدة والرياض.. رابط التقديم

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أعنلت شركة أمازون العالمية، توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة الثانوية فما فوق للعمل بفروع الشركة في (الرياض، جدة)، وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1- مسئول علاقات عامة.
(Public Relations Officer)
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة سابقة في الاتصالات الحكومية لأغراض العمليات التجارية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– مهارات اتصال قوية والقدرة على بناء علاقات فعالة مع السلطات.
– نهج استباقي وموضوعي لحل المشكلات.
2- أخصائي علاقات العملاء.
(Customer Relations Specialist)
– الطلاقة باللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثًا وقراءة وكتابة).
– ما لا يقل عن ستة أشهر من الخبرة في خدمة العملاء.
– خبرة في إيصال المفاهيم التقنية إلى جمهور غير تقني.
– القدرة على التكيف بسرعة مع الأولويات المتغيرة وإيجاد حلول مبتكرة في بيئة سريعة الخطى.
– خبرة سابقة مع مجموعة أدوات MS Office و CSC.
– المرونة في ساعات العمل بناءً على احتياجات الجدولة وطلبات العملاء.
3- مساعد التدريب.
(Learning Associate)
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– إتقان استخدام الحاسب، والبريد الإلكتروني ، و MS Office Suite.
– مهارات تنظيمية -والقدرة على التعامل مع المشاريع / الأولويات المتعددة والمتغيرة.
– مهارات اتصال ممتازة.
– الشراكة مع قادة العمليات لتقييم وتحسين عمليات التدريب في مناطق العمل.
– تدريب المنتسبين مباشرة لتحسين الأداء الوظيفي.
4- مساعد منع الخسائر.
(Loss Prevention Associate)
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 1 سنة من الخبرة في خدمة الأمن أو حماية الأصول أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو مراقبة المخزون أو ضمان الجودة أو أي مجال آخر ذي صلة.
– اتقان استخدام برنامج MS Office Professional Suite ، ومعرفة متوسطة ببرنامج Excel.
– يجب أن يكون مرنًا للعمل في عطلات نهاية الأسبوع / أو النوبات الليلية حسب الضرورة.
– إظهار القدرة على العمل بشكل مستقل مع الإشراف خارج الموقع.
– مهارات اتصال شفهية وكتابية قوية.
– العمل المريح في بيئة سريعة الخطى ومتعددة المهام.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
1- مسئول علاقات عامة:
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2- أخصائي علاقات العملاء:
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3- مساعد التدريب:
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4- مساعد منع الخسائر:
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