شاهد.. ماذا فعل الإعصار «راي» بالفلبين

تواصل – وكالات:

قُتل 75 شخصاً على الأقل في الفلبين جراء الإعصار راي، وهو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، بحسب ما أعلنت السلطات، الأحد.

وقال حاكم جزيرة بوهول السياحية (وسط)، آرثر ياب، عبر فيسبوك، إن 49 شخصاً لقوا مصرعهم وفُقِد أثر 10 آخرين في منطقته، لترتفع بذلك الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 75 قتيلاً.

كما أكد ياب أن “الاتصالات ما زالت مقطوعة، وأن 21 رئيس بلدية فقط من أصل 48 اتصلوا بنا”، وفق فرانس برس.

يذكر أنه حين ضرب “راي” جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصاراً فائق القوة، إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.